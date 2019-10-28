Пермь, 28 октября, 2019, 07:08 — ИА Регнум. В Кировском районе Перми проводят доследственную проверку по факту травмирования ребенка в батут-центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК по Пермскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительным данным, ЧП случилось 26 октября. В батут-центре 11-летняя девочки получила травму позвоночника. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Подросток находится в больнице.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). По ее результатам будет принято процессуальное решение.