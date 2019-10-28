Екатеринбург, 28 октября, 2019, 07:14 — ИА Регнум. В Свердловской области синоптики прогнозируют похолодание в начале рабочей недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Заморозки

Так во вторник, 29 октября, в регионе похолодает до минус трёх градусов. Ночью со вторника на среду температура воздуха опустится до семи градусов мороза. Днём 30 октября — минус два градуса.

Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в Свердловской области уже были ночные заморозки, в результате которых на дорогах образовался гололёд. Ухудшившиеся погодные условия спровоцировали ряд дорожно-транспортных происшествий, а также увеличилось число пешеходов, обратившихся в эти дни в травмпункты.

Напомним, что впоследствии вновь потеплело, и температура воздуха поднималась днём до 10 градусов выше нуля.