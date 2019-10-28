Выкса, Нижегородская область, 28 октября, 2019, 07:01 — ИА Регнум. В конце октября 2019 года сразу два птицекомплекса Нижегородской области получили банкротные претензии от своих кредиторов. Риск банкротства навис над ООО «Птицекомплекс Выксово» и АО «Птицефабрика «Ворсменская». Оба иска ещё не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На птицефабрике

Иск к ООО «Птицекомплекс Выксово» был подан саратовским ООО «Нектар» 24 октября 2019 года. Сумма исковых требований — 3 094 015 рублей. Это вторая попытка истца обанкротить птицекомплекс. В октябре 2019 года судья Надежда Григорьева из-за в срок не устранённых недочетов вернула иск заявителю. Сумма претензий тогда составляла 300 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Птицекомплекс Выксово» учреждено в августе 2015 года в селе Туртапка (городской округ Выкса), его уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор и владелец — Андрей Федоров. Последний также является учредителем московского ООО «Торговый дом «Золотое яичко». По открытым данным, в нижегородской компании на начало 2019 года работали свыше 200 человек.

Иск к АО «Птицефабрика «Ворсменская» поступил от нижегородского ООО «Сельскохозяйственный производственный кооператив Мирный» 23 октября 2019 года. Сумма претензий — 1 728 799,99 рубля.

К птицефабрике ранее уже подали банкротные иски ООО ТД «Биоритм» из Владимира и ИП Хазов С. Г. 30 октября 2019 года суд должен будет рассмотреть их претензии. Истцу из Владимира, вероятно, иск возвратят, так как им не соблюдён уведомительный порядок законодательства о банкротстве.

По данным ЕГРЮЛ, птицефабрика учреждена в декабре 1993 года. Её уставный капитал — 100 746 рублей, директор с марта 2018 года — Дмитрий Парфенцев. На фабрике работают почти 300 человек, предприятие специализируется на яичном направлении.