Курагинский район, Красноярский край, 28 октября, 2019, 06:59 — ИА Регнум. В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в краевом главке МЧС.

24.mchs.gov Поисково-спасательная операция в районе прорыва дамбы

В ведомстве уточнили, что в списках пропавших без вести значатся три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Курагинском районе Красноярского края произошла 19 октября. На участке золотодобычи прорвало дамбу, затем разрушились ещё четыре гидротехнических сооружения. Погибли 17 человек, более 40 пострадали. Поиски пропавших без вести продолжаются.