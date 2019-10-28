Биробиджан, 28 октября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Материальную помощь получат в ЕАО фермеры, чей урожай пострадал в результате сильнейшего наводнения, обрушившегося на регион летом и осенью 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Irkobl.ru Наводнение в Иркутской области

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Деньги будут направлены на компенсацию ущерба от потери урожая 760 личных подсобных хозяйств, которым экспертами была подтверждена потеря урожая, а также уплате процентов по 21 кредитному договору и 6 лизинговым платежам. Материалы по оказанию помощи для остальных пострадавших сельхозпроизводителей находятся на рассмотрении в правительстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор ЕАО потребовал от муниципалитетов ускорить выполнение оценки ущерба, для чего муниципальные власти вынуждены были тратить средства сверх бюджетов.