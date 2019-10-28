Владивосток, 28 октября, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Минэкономразвития России представило проект постановления правительства РФ, в котором будет утверждён новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Aleksandr Kotozhekov Герб Хакасии

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Актуализированный перечень будет применяться для предоставления гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим на этих территориях.

Проект нового списка опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, к районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним, относятся: все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей, вся Мурманская область, отдельные районы Архангельской области, отдельные города Коми, отдельные районы Красноярского края, Тюменской и Иркутской областей, весь Камчатский край, вся Якутия и Чукотка, вся Магаданская область, а также некоторые районы Карелии, Хабаровского края, Сахалинской области, Тувы, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Томской области и другие.

В списке нет Хакасии. Здесь работникам начисляются коэффициенты и процентные надбавки к зарплате за работу в особых климатических условиях. Региональные СМИ, направили соответствующие запросы в ведомства — означает ли отсутствие Хакассии в проекте перечня районов Крайнего Севера, что жители лишатся доплат.

Как сообщало ИА REGNUM, после череды митингов протеста в Приморье по уменьшению районного коэффициента с 1 января 2020 года к заработной плате будет начисляться районный коэффициент в размере 1,4 за работу в отдельных населённых пунктах. В размере 1,3 — за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населённых пунктах и рабочих посёлках приграничной 30-километровой зоны. На остальной территории Приморского края устанавливается районный коэффициент в размере 1,2.