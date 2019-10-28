Чита, 28 октября, 2019, 06:30 — ИА Регнум. Снегопад осложнил дорожную обстановку в Забайкальском крае. Как пояснили в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта, в настоящее время движение затруднено на трех участках федеральной трассы «Байкал»: в Хилокском и Улетовском районах, близ сёл Бада, Энгорок и Арей.

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Проезд по трассе открыт, однако водителей просят быть внимательными и по возможности воздержаться от поездок. Всего на федеральных автодорогах на устранении последствий снегопада работает 56 единиц техники и более 100 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с первым выпавшим снегом жители Забайкалья начали поздравлять себя неделю назад.

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