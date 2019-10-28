Красноярск, 28 октября, 2019, 06:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае 28 октября ожидаются ветер, мокрый снег, гололёд. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС.

Снег

На юге Таймырского муниципального района 28 октября местами прогнозируются порывы южного ветра до 25−27 м/с. Непогода накрыла также центральные и южные районы Красноярского края. Здесь местами ожидаются сильные и очень сильные осадки. Порывы западного ветра будут достигать 20−25 м/с. Ночью и утром на деревьях и проводах ожидается отложение мокрого снега.

В южных районах края, по данным синоптиков, в течение суток местами будет идти сильный снег. Жителей региона предупредили о сильной гололедице на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 28 октября прогнозируется шквалистый ветер 17−22 м/с с порывами до 25 м/с.

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