Пекин, 28 октября, 2019, 06:22 — ИА Регнум. Новейший Международный аэропорт Пекина «Дасин» с 27 октября начал авиасообщение с Гонконгом, Макао, Тайванем и иностранными государствами с девятью исходящими и шестью входящими рейсами за первый день эксплуатации в новом режиме, сообщает агентство Синьхуа.

王之桐 Аэропорт «Дасин»

Первый исходящий рейс CA757 до Бангкока взлетел в 07:50 по пекинскому времени, а первый входящий рейс BA039 из Великобритании приземлился в аэропорту в 09:13. Аэропорт начал обслуживать внутренние рейсы еще 25 сентября, однако только спустя месяц перешёл на международные.

Напомним, что аэропорт расположен в 45 км к югу от центра Пекина. Новейший воздушный хаб построен в форме феникса, раскрывшего крылья. Ожидается, что пассажирооборот нового аэропорта достигнет 72 млн к 2025 году, а грузооборот — 2 млн тонн в год к тому же сроку.