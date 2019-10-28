Москва, 28 октября, 2019, 06:44 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Пхонсаван провинции Сиенгхуанг в Лаосе сапёры из России приступили к гуманитарному разминированию. В первый день работ специалисты обезопасили шесть взрывоопасных изделий, сообщает международный противоминный центр Вооружённых сил РФ.

Mil.ru Разминирование

«Российские военные инженеры в первый день гуманитарного разминирования окрестностей города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили шесть взрывоопасных предметов и артиллерийских боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 22 октября сапёры из России прибыли в Лаос для разминирования территории, на которой располагается объект всемирного наследия ЮНЕСКО — Долина кувшинов.