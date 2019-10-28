Первоуральск, Свердловская область, 28 октября, 2019, 06:18 — ИА Регнум. В Свердловской области погиб 72-летний пенсионер, который попал под грузовой поезд на перегоне «Подволошино-Первоуральск». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления СКР.

Поезд

Инцидент произошёл 26 октября в 14:15 по местному времени. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, локомотивная бригада заметила мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, после чего был дан сигнал, и поезд начал экстренно тормозить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области аналогичный инцидент произошёл в Каменске-Уральском. В частности, 19 октября на станции «Соцгород» под пассажирский поезд попала пожилая женщина. Она также переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Проводится проверка.