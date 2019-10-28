Омск, 28 октября, 2019, 06:11 — ИА Регнум. В Омской области на автодороге Оконешниково — Черлак 27 октября загорелся пассажирский автобус. Об этом ИА REGNUM сообщили в Госавтоинспекции региона.

Gruznov Горящий автобус

Автобус «ПАЗ 32 053» под управлением водителя 1984 года рождения следовал в направлении населённого пункта Оконешниково. Сотрудники полиции предварительно установили, что в районе 20-го км произошло задымление салона.

Водитель остановил автобус и эвакуировал пассажиров. После этого произошло возгорание в моторном отсеке.

Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус. Инцидент обошелся без пострадавших.

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