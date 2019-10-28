Иркутск, 28 октября, 2019, 06:04 — ИА Регнум. На VII Всероссийской научно-практической конференции «Сибиряковские чтения», которая проходит в Иркутске, обнародовано намерение местной мэрии установить в областном центре памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н.Муравьёву-Амурскому.

Николай Николаевич Муравьёв-Амурский

Как пояснил глава Иркутска Дмитрий Бердников, уже готов эскиз, монумент планируется установить в 2020 году.

«Масштабы личности Николая Муравьёва-Амурского выходят далеко за пределы города Иркутска и региона даже в тех исторических границах, когда Восточная Сибирь простиралась от Енисея до Аляски. Николай Николаевич, несомненно, является одним из тех людей, одним из тех руководителей, о которых должен знать каждый иркутянин! Знать — и гордиться своим великим земляком!» — подчеркнул мэр.

Напомним, Николай Николаевич Муравьёв-Амурский является представителем старинного дворянского рода, давшего России многих видных государственных и военных деятелей. Отец его был сенатором, статс-секретарём в правление Николая I. Первоначальное образование получил в семье, затем обучался в Пажеском корпусе. Участвовал в Русско-турецкой войне 1828−1829 на территории Болгарии, в подавлении польского восстания 1831 года.

В 1838—1840 в составе Кавказского корпуса сражался против горцев, затем командовал отрядом на Черноморской береговой линии. В июне 1841 произведён в генерал-майоры, а в 1844 году покинул Кавказ. Перейдя на гражданскую службу, был причислен к Министерству внутренних дел, выезжал с ревизиями в Новгородскую губернию, в 1846—1847 годах занимал должность военного и гражданского губернатора Тулы.

С сентября 1847 года сменил В. Я. Руперта на посту генерал-губернатора Восточной Сибири. В Иркутск прибыл 14 марта 1848 г. На высшей административной должности в Восточной Сибири пробыл 13 лет. Это время стало самым значительным и плодотворным в его биографии.