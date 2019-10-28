Якутск, 28 октября, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Общероссийское объединение пассажиров обратилось к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой разобраться с ситуацией отсутствия в продаже авиабилетов из дальневосточных аэропортов в Москву на 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик

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«Просим Вас от лица пассажирского сообщества Дальнего Востока принять все необходимые действия для возобновления продажи билетов из городов ДФО в Москву и взять данный вопрос на личный контроль до полного решения», — цитирует письмо РИА Новости.

По словам авторов письма, более 4 млн дальневосточников остались без прямого сообщения с Москвой.

«Существует программа субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток и обратно, на которую ежегодно правительством РФ выделяются необходимые финансовые средства, но, учитывая обстоятельство закрытия полётов в 2020 году со стороны авиакомпании «Аэрофлот», реализация данной программы не представляется возможной», — считают общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока не имеют возможности купить авиабилеты на рейсы с 1 января 2020 года.