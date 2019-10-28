Вашингтон, 28 октября, 2019, 06:42 — ИА Регнум. Правительству Ирака и протестующим следует отказаться от применения насилия. С таким призывом обратилась глава пресс-службы госдепартамента США Морган Ортагус в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирака

«Мы выражаем соболезнования семьям убитых при проведении демонстраций на этих выходных… Соединённые Штаты глубоко обеспокоены насильственным закрытием СМИ и оказанием давления на издания, которые сообщают о протестах», — заявила Ортагус.

Как сообщало 28 октября ИА REGNUM, число погибших в результате массовых протестов в Ираке достигло 74 человек, более 3600 получили ранения.