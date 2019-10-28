Якутск, 28 октября, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Банк РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у АО «Страховая компания «Стерх», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ЦБ России.

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Лицензия отозвана 27 октября. Решение принято в связи с многочисленными нарушениями. В частности, «Стерх» нарушал порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушал более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, а также требования страхового законодательства.

«В связи с отзывом лицензий акционерное общество «Страховая компания «Стерх» обязано принять решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям. Акционерное общество «Страховая компания «Стерх» не позднее рабочего дня, следующего за днём вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров», — пояснили в Центробанке.

«Стерх» имеет 35 филиалов, головной офис — в Якутске.

«Последние два года страховая компания «Стерх» работала по принципу финансовой пирамиды», — заявил первый вице-премьер правительства Якутии Александр Стручков.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «ГринКомБанк» по иску подразделения Центробанка РФ ликвидирован Арбитражным судом Иркутской области. Ранее банк лишили лицензии.