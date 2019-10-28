Владивосток, 28 октября, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о финансовой стороне перехода руководящей структуры региона от администрации к правительству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Олег Кожемяко

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Переход руководящей структуры Приморья от администрации к правительству будет осуществлён без каких либо дополнительных затрат, рассказал Олег Кожемяко в интервью изданию Конкурент.

«Нам нужно будет только перепечатать документы, изменить бланки», — рассказал губернатор.

В крае появятся такие должности, как первый вице-губернатор — председатель правительства; заместитель председателя правительства; заместитель председателя правительства — министр; министр и вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и множество должностей в министерствах.

«Вместе с повышением статуса существующих органов исполнительной власти мы будем менять и систему оплаты труда. Новая система будет направлена на стимулирование этих структур на достижение конкретных показателей, в том числе в рамках национальных проектов», — рассказала первый вице-губернатор Вера Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, проект административной реформы, который завершится в Приморье созданием правительства, также приведёт и к повышению зарплаты чиновников.