Хабаровск, 28 октября, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Не менее 20% полисов обязательного автострахования в Хабаровске являются липовыми, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

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«Как правило, люди узнают, что их полис — просто бумажка, когда попадают в ДТП, и вдруг выясняется, что оплатить ущерб придётся из собственных средств, поскольку их полис оформлен на другую машину, либо вообще аннулирован по причине утраты», — привело слова автоюриста Игоря Иванова ИА Хабаровский край сегодня.

Чаще всего выясняется, что люди приобретали полисы ОСАГО по объявлениям в интернете. Бывает, что полис по ошибке аннулирует и страховой агент, но таких случаев намного меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Хабаровский край наряду с Приморьем и Камчаткой вошёл в ТОП-10 самых криминогенных регионов России. Наиболее частые виды преступлений, совершаемых в регионе, — мошенничества со страховками и ДТП.