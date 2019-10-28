Москва, 28 октября, 2019, 05:07 — ИА Регнум. В Англии на 77-м году жизни скончался писатель Владимир Буковский. Об этом сообщает сайт писателя.

GaHetNa (Nationaal Archief NL) Владимир Буковский

Смерть писателя наступила от сердечного приступа после продолжительных проблем со здоровьем.

В 2015 году в отношении диссидента было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Великобритании предъявила Буковскому обвинение в изготовлении детской порнографии.

Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.