Буэнос-Айрес, 28 октября, 2019, 04:25 — ИА Регнум. После обработки 75% бюллетеней на выборах в Аргентине лидирует член левоцентристской партии «Фронт для всех» Альберто Фернандес. Об этом сообщает La Nacion в Twitter.

Todo Noticias Альберто Фернандес

Альберто Фернандес набирает большинство голосов (47,3%), побеждая в избирательной гонке действующего президента страны Маурисио Макри (41,2%).

Напомним, 27 октября в Аргентине состоялись выборы президента.