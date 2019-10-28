Большой Камень, Приморский край, 28 октября, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Глава Большого Камня, где осуществляется строительство крупнейшей в России судостроительной верфи «Звезда», пригрозил перекрыть строителям дорогу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мэр Большого Камня Александр Андрюхин принял решение остановить строительство федеральной стройки, перекрыв дорогу, по которой осуществляется снабжение объектов строительства судоверфи «Звезда». Такое решение было принято им в результате осмотра автодороги «Объездная», которую строители используют для доставки стройматериалов и других грузов, пишет DEITA.

По мнению главы города, Корпорация Развития Дальнего Востока (КРДВ), в чьё ведение была передана данная дорога, не должным образом осуществляет обслуживание трассы. Привести трассу в порядок глава потребовал к 31 октября, в противном случае он пообещал перекрыть дорогу.

Эта дорога была специально построена для осуществления снабжения объектов строительства ССК «Звезда», чтобы не создавать излишнюю нагрузку на городские дороги. Президент России Владимир Путин шесть раз посещал площадку строительства ССК «Звезда», каждый раз подчёркивая огромную значимость этой судоверфи для России.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил главе Большого Камня Александру Андрюхину своё недоверие, указав последнему на профессиональную непригодность. Спустя день министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов также указал Андрюхину на профнепригодность.