Казань, 28 октября, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров на еженедельном совещании выходного дня отметил сложную ситуацию с сахарным песком в целом по России. Он уточнил, что из-за перепроизводства сахара наблюдается существенный спад закупочных цен, что бьёт по производителям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сахар

Если год назад цены за тонну сахара составляли 30 тыс. рублей, то в текущем году спад достиг критической отметки — 19,5 тыс. рублей, что на 35% ниже. Перепроизводство данной продукции оценили в 1 млн тонн. Минсельхоз РФ, по словам Зяббарова, уже рекомендовал регионам, где нет собственных мощностей по переработке, сократить посевные площади на 15%.

«В зимний период нам придётся также провести работу по оптимизации своих посевных площадей», — заявил министр.

На сегодня в Татарии убрано 53,2 тыс. га площадей сахарной свеклы, что составляет 84% от общего объёма. Это дало 2,3 млн тонн при средней урожайности 443 ц/га (на 110 центнеров с каждого гектара больше, чем годом ранее). При этом собственная потребность региона уже перевыполнена на 25% — сахара выработано 129 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

Напомним, по данным Татарстанстата, на 21 октября 2019 года килограмм сахарного песка стоил в среднем 31,02 рубля. Цена снизилась относительно данных на 14 октября — на 0,6%, с 31,21 рубля.