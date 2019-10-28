Москва, 28 октября, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Способен ли президент Украины Владимир Зеленский к реальной политике или выполняет лишь представительские функции? Поступившие от украинских националистов угрозы прокомментировал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Когда Билецкий угрожает президенту Украины блокировать разведение сил, направив тысячи новых бойцов в Донбасс, встаёт вопрос: кто определяет политику страны — Зеленский или Билецкий?» — рассуждает Пушков в Twitter.

В то время пока официальный лидер «позирует во фраке с белой бабочкой в Токио», Билецкий «диктует правила игры». «Двоевластие», — заключает Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозил ввести на юго-восток Украины десятки тысяч бойцов.

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