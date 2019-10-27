Казань, 28 октября, 2019, 02:20 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии подан банкротный иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к заводу «Аммоний», у которого в сентябре 2019 года появился инвестор — компания из группы миллиардера списка Forbes Романа Троценко. АО «Аммоний», имеющее многомиллиардную задолженность из-за кредита, взятого на строительство промышленных мощностей, планируют взять под наблюдение. Первый этап процедуры несостоятельности минпромторг Татарии обосновал тем, что это «необходимо для сохранения деятельности» предприятия в переходный период и восстановления его платежеспособности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

В сообщении ведомства уточняется, что мероприятие по подаче иска проходит в рамках планов по привлечению профильного инвестора.

В базе арбитража иск пока не зарегистрирован.

Напомним, завод, созданный в Менделеевске в 1983 году, несколько лет назад запустил мощности по выпуску аммиака. На реализацию проекта у «ВЭБ» был взят кредит. По имеющимся данным, с учётом процентов, набежавших на него, долг составил около 2,2 млрд долларов США. В сентябре 2019 года кредитор реализовал право требования долга АО «Азот» из Кемеровской области, что входит в группу Троценко «СДС Азот». Позднее инвестор сообщил о планах вложить в проект в республике около 12 млрд рублей в течение двух последующих лет.

Заявление госкорпорации о планах подать иск о банкротстве завода после переуступки прав и объявления планов инвестора удивили экспертов. В связи с чем минпромторг РТ прокомментировал ситуацию, обосновав действия планом по сохранению предприятия.

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