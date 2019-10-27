Москва, 28 октября, 2019, 01:59 — ИА Регнум. В отношениях между США и РФ есть положительные моменты. Об этом рассказал Посол России в США Анатолий Антонов в прямом эфире Первого канала.

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«Мне не хотелось бы, чтобы у вас создавалось впечатление, что всё уж так плохо в российско-американских отношениях. За последнее время у нас наладились некоторые контакты на серьёзном уровне», — сказал Антонов.

По его словам, страны возобновили диалог в сферах противодействия терроризму и стратегической стабильности.

Напомним, 26 октября Антонов отметил непрекращающиеся попытки американских чиновников своими «русофобскими высказываниями» осложнить отношения США и России.