Великий Новгород, 28 октября, 2019, 01:03 — ИА Регнум. В Новгородской области в связи с сильными порывами ветра и нарушением энергоснабжения региональное управление МЧС перешло в режим повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, работает оперативный штаб, где собирается информация о последствиях разгула стихии.

Ветер

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Ночью 28 октября непогода в регионе сохраняется, более того — ветер усиливается. В Новгородской области ожидаются порывы ветра до 27 м/с. Спасатели рекомендуют без необходимости не покидать квартиры и дома, а также соблюдать меры безопасности при нахождении на улице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер повалил деревья, рекламные конструкции и дорожные знаки в Великом Новгороде и ряде других населённых пунктов. В областном центре также повалены автобусные остановки; жители сообщают о повреждённых ветром автомобилях. Из-за непогоды в Великий Новгород не приехал вовремя вечерний поезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга: он остановился на станции Спасская Полисть в Чудовском районе и опаздывает уже на два часа.

Читайте также: Из-за урагана на подступах к Великому Новгороду встали поезда