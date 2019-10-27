Тегеран, 28 октября, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Усилением экономического террора назвал выдвинутые США новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном министр внутренних дел республики Мохаммад Зариф. Соответствующий комментарий глава МИД опубликовал в Twitter.

Дядя Сэм

«Вопреки своим обманчивым заявлениям, новые правила США усугубят экономический терроризм для простых иранцев, — отметил Зариф. — Помпео заблуждается в том, что иранцы должны поклониться США, «если они хотят есть».

Напомним, 25 октября США объявили об ужесточении правил торговли гуманитарными товарами с Ираном. В новой редакции санкции будут касаться не только Ирана, но и состоящих в торговых отношениях с Тегераном государств.