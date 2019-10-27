Москва, 28 октября, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Роуминг на территории Евразийского экономического союза следует отменить. Так считает руководитель постоянной комиссии в национальном собрании Армении по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Микаел Мелкумян.

Роуминг

«Думаю, что это правильно, так как мы находимся в едином пространстве. Я сторонник отмены роуминга, чтобы бизнесмены и просто граждане могли свободно общаться», — сказал Мелкумян.

По его словам, такую инициативу легко поддержат в парламенте Армении.

Инициативу отмены роуминга мобильных операторов для стран ЕАЭС выдвинул глава правительства Казахстана Аскар Мамин. В качестве обоснования инициативы Мамин отметил, что «каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции».

Напомним, 1 октября заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин сказал, что работа по отмене роуминга при поездках между Россией и Белоруссией близится к реализации.