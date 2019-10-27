Москва, 27 октября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. В Москве при участии вице-премьера России Ольги Голодец и Министра культуры России Владимира Мединского 1 ноября состоится открытие выставки «Театр.RUS» в выставочном зале «Новый Манеж». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры.

shakko Новый Манеж

Кураторами выставочного проекта, посвященного истории российского театра, выступят генеральный директор ГЦТМ им. А. А. Бахрушина Дмитрий Родионов и театроведы Наталья Пивоварова и Наталия Каминская.

«В экспозицию войдут реквизит и костюмы, афиши и фотографии, макеты и плакаты, предметы живописи и графики, скульптура, аудио‑ и видеозаписи — всего более 2 тыс. экспонатов из собрания ГЦТМ им. А. А. Бахрушина и музеев Абакана, Новгорода и Ульяновска», — отмечают организаторы мероприятия.

Кроме этого, в программе выставочных дней запланированы рассказы и лекции, посвященные истории театра.

Напомним, выставка «Театр.RUS» проводится в рамках Года театра в России и приурочена к 125-летию основания Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.