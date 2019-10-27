Дзержинск, Нижегородская область, 27 октября, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Дзержинский городской суд оштрафовал администрацию Дзержинска за загрязнение почвы фенолами, формальдегидами и другими химическими отходами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

В рамках административного расследования был проведен анализ веществ, которые содержались в пластиковых бочках и были разлиты по территории в 500 метрах западнее АО «НИПОМ». Согласно результатам анализа, отобранный отход относится к III классу опасности. В фоновых пробах почвы в месте загрязнения превышены показатели фенолов летучих и формальдегидов.

А лицом, уполномоченным на управление и распоряжение земельными участками, границы которых не сформированы, но находятся на территории городского округа, является администрация Дзержинска.

Назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, свалку обнаружили жители города во второй декаде июля. Сообщение и фотографии свалки были опубликованы на портале круглосуточной экологической диспетчерской регионального минэкологии. Свалка располагается в лесополосе, на фотографиях видны лужи бурого цвета и еврокубы, в которых, вероятно, и хранились отходы. Причем известно, что информация о свалке в мэрию поступила ещё в 2017 году, но никаких мер для её устранения не принималось. Всего вдоль автодороги между Автозаводским шоссе и автотрассой М7 «Волга» были обнаружены 45 негерметичных емкостей с разливом содержимого. Результаты отбора проб показали, что сыпучие отходы относятся к III и IV классам опасности, жидкие — ко ІІ классу опасности, пастообразные — к ІV классу опасности, отмечали в Росприроднадзоре. В отношении главы Дзержинска и администрации города ранее были составлены протоколы об административном правонарушении.

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