Петрозаводск, 27 октября, 2019, 22:55 — ИА Регнум. В Карелии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детей, об этом 27 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

(сс) Rico Loeb Авария на трассе

«Автобус перевозил детей в Эссойлу и на дороге рядом с Метчелицей перевернулся в кювет», — отмечает источник.

По данным издания, во время ДТП в транспортном средстве находилось 16 детей и семеро взрослых. Подробности инцидента выясняются, по предварительным данным пострадавших нет.