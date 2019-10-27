Пермь, 27 октября, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Поиски пропавшего в Пермском крае частного легкомоторного самолета «Cessna 172» результатов не дали, поисково-спасательная операция возобновится в понедельник, 28 октября. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

vladisama Cessna

В сообщении отмечается, что работы по обнаружению частного самолета были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями в крае.

В течение дня наземным способом было обследовано 30 кв. км территории. С вертолетов МИ-8 и «Робинсон-44» осмотрено порядка 600 кв. км лесной местности.

«Поисково-спасательные работы возобновятся завтра, 28 октября, с 07.00 (мск). К ним планируется привлечь группировку из 105 человек личного состава и 21 единицы техники», — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пропавший в субботу, 26 октября, в Пермском крае частный легкомоторный самолёт управлялся пилотом, пассажиров на судне не было. За штурвалом находился председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. Самолёт вылетел в 11:30 по местному времени с аэродрома в деревне Нижнее Городище. Но данных о его посадке до сих пор нет.