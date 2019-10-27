Псков, 27 октября, 2019, 22:18 — ИА Регнум. В Псковской области, по данным на 21:00 27 октября, из-за ураганного ветра зафиксированы нарушениях в электросетях в пяти районах — Псковском, Плюсском, Струго-Красненском, Островском и Печорском. Как сообщили ИА REGNUM в псковском филиале «Россети Северо-Запад», в отдельных районах порывы ветра достигали 25 м/с.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

Стихия повредила 43 линии электропередачи, 777 трансформаторных подстанций. В восстановительных работах задействованы более 250 человек и почти сто единиц спецтехники.

В регионе продолжается штормовой ветер. Энергетики приступают к ремонтным работам, как только это позволяет погода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, усиление ветра в Псковской области наблюдалось сегодня, 27 октября, со второй половины дня, при этом к вечеру порывы ветра достигли разрушительной силы. В Пскове ветер вырывал окна, срывал кровли с домов, обрушивал сфетофоры и рекламные конструкции. Неблагоприятный метеопрогноз сохраняется.