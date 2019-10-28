Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 28 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 28 октября: освобождено Закарпатье. Начинается мобилизация населения «для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

На территории Чувашской АССР началось строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ежедневно на линии оборонительного фронта, ставшей всенародной стройкой, находились до 100 тысяч человек. Работа «велась без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 градусов. Строительство на Сурском рубеже закончено 20 января 1942 года, Казанском — 25 января 1942 года.