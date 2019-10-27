Великий Новгород, 27 октября, 2019, 22:05 — ИА Регнум. В Новгородской области энергетики восстанавливают нарушенное ураганным ветром электроснабжение, несмотря на сохраняющуюся непогоду. Как сообщили ИА REGNUM в филиале «Новгородэнерго», наиболее сложная обстановка фиксируется в центре области — Новгородском, Старорусском, Волотовском, Крестецком, Демянском районах.

Павел Редин ИА Красная Весна ЛЭП

«Отключенных социально-значимых объектов нет. С 21:00 энергетики работают в усиленном режиме», — отметили в «Новгородэнерго».

Работа бригад осложняется сильными порывами ветра — до 25 метров в секунду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неблагоприятный метеопрогноз сохраняется и на ночь 28 октября. В ГУ МЧС России по Новгородской области напомнили о мерах предосторожности.