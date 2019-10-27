Вашингтон, 27 октября, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Беспилотный космический самолет ВВС США X-37B провел в космосе 780 дней и вернулся на Землю, об этом 27 октября сообщается в заявлении пресс-службы ВВС страны.

Defense.gov X-37B

Цели и задачи изделия во время пребывания на орбите держатся в секрете. По официальной версии аппарат отрабатывал технологии многоразовых космических кораблей, в частности эксперименты с возвратом на Землю.

Напомним, впервые космический беспилотник совершил свой полет в 2010 году, его пребывание на орбите составило 224 дня. После первого полета совершалось еще пять подобных миссий, каждый раз с все более удлиняющейся их продолжительностью.