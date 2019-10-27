Псков, 27 октября, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Жители Пскова в социальных сетях пишут о разрушениях от ураганного ветра, который вечером 27 октября обрушился на город.

Vk@ghest_pskov Последствия урагана

В социальной сети «ВКонтакте» псковичи публикуют фото оторванных ветром балконных дверей, а также пишут о том, что оконные стёкла падают на припаркованные машины.

На городских перекрёстках ветер повалил светофоры и дорожные знаки, во многих частях города обрушены рекламные щиты.

«Напоминает фильм ужасов», — пишут комментаторы в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от разгула стихии также пострадали Псковский, Струго-Красненский и Печорский районы.

Опасно сильный ветер — с порывами до 27 метров в секунду — надвигается и на Новгородскую область.

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