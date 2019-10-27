Эрфурт, Германия, 27 октября, 2019, 21:56 — ИА Регнум. По данным эксит-полов, «Левые» лидируют на парламентских выборах в федеральной земле в восточной части Германии, Тюрингии, об этом 27 октября сообщает телеканал Die Welt.

Thuringius Эрфурт

По предварительным данным, политическая партия получает до 30% мест в региональном парламенте. Вслед за ней расположилась правая партия «Альтернатива для Германии», получившая 23% голосов избирателей.

Третье место у главной политической партии страны Христианско-демократического союза (ХДС) — 22% голосов избирателей, по данным эксит-полов, отданы за него.

Если данные подтвердятся, то «Альтернатива для Германии» удвоит свое представительство в Тюрингии, отобрав значительную часть электората у ХДС, потерявшего порядка 10%.