Вашингтон, 27 октября, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Учёные разработали технологию борьбы с болезнетворными бактериями на поверхности металлически зубных имплантатов с помощью электрического тока. Об этом сообщает пресс-служба Свансонской школы инженерии Университета Питтсбурга.

Logicwhatelse Зубной имплант

На титановой поверхности вживлённых в челюсть зубных имплантатов нередко развиваются болезнетворные микробы, вызывающие воспаление в окружающих их тканях. В результате, от 5 до 10% зубных протезов приходиться удалять, чтобы предотвратить заражение крови и развитие инфекции.

Учёные Свансонской школы инженерии Университета Питтсбурга предложили оригинальный способ борьбы с инфекцией — подключить к металлической основе зубного протеза слабый электрический ток, который повреждает клеточную мембрану микроорганизмов без вреда для окружающих тканей. Выжившие после «электрошока» бактерии легко уничтожаются антибиотиками, даже если ранее они выработали антибиотикорезистентность к ним, так как повреждённая мембрана бактерии не может защитить клетку от проникновения антибиотика.

Новый способ уничтожения микроорганизмов эффективен и в отношении бактерий, находящихся в «спящей форме», устойчивой к действию большинства антибиотиков. Учёные планируют применить найденный способ борьбы с возбудителями болезней в перевязочных материалах.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что новый антибиотик с уникальным механизмом и широким спектром действия против грамотрицательных бактерий разработан швейцарскими учёными.