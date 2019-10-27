Псков накрыл ураган: повалены десятки деревьев, пропадает электричество
Псков, 27 октября, 2019, 21:37 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 27 октября, из-за штормового ветра повалены десятки деревьев, пострадали машины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, ветер усилился в вечерние часы.
О штормовом ветре предупредил подписчиков своего акаунта в социальной сети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По его словам, эпицентр разгула стихии пришёлся на областной центр — город Псков. Пострадали также Псковский, Струго-Красненский и Печорский районы.
«Псковскую область накрыл ураган. Из-за шквалистого ветра повалены десятки деревьев, пострадали машины, местами фиксируются перебои с электроснабжением», — написал глава региона.
ГУ МЧС России по Псковской области напоминает гражданам о правилах поведения при сильном ветре и просит соблюдать осторожность.