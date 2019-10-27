Тюмень, 27 октября, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.

brian.ch Автомат Калашникова (АК)

«Я думаю, они хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина. Я работал в УМВД, знаю, как эта система работает», — сказал мужчина.

Он также добавил, что военные пока не связывались с ним. Поговорить удалось лишь с назначенным адвокатом, который сообщил, что Рамиль в хорошем состоянии. Назначены экспертизы, в том числе психиатрическая.

Также мужчина добавил, что за несколько дней до трагедии почувствовал странности. В частности, сын звонил ему с чужого телефона, сказал, что свой разбил, а голос странно изменился.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Военнослужащий расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли. Под подозрение попал призывник из Тюменской области Шамсутдинов.