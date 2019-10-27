Село Бураново, Удмуртия, 27 октября, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Солистка фольклорного музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева скончалась из-за онкологического заболевания желудка. Об этом сообщила продюсер группы Ксения Рубцова в беседе телеканалу 5-tv.ru.

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По словам продюсера, солистка достаточно долго боролась с раком. В 2013 году в Москве в институте онкологии имени Блохина она была успешно прооперирована, и на некоторое время болезнь отступила, но в июне этого года вернулась снова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о смерти одной из солисток «Бурановских бабушек» сообщил 26 октября губернатор Удмуртии Александр Бречалов на своей официальной странице в социально сети Twitter.