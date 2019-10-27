Стокгольм, 27 октября, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Глава крупнейшей сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Перссон раскритиковал призывы к отказу от потребления, об этом 27 октября сообщает издание Bloomberg.

GREGOR Магазин одежды

С его точки зрения, подобные призывы хотя и приведут к некоторой пользе для экологии — именно по этой причине раздаются голоса против потребления — но приведут также и к тяжелым социальным последствиям.

«Мы должны снижать воздействие на окружающую среду. Но одновременно мы должны продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и использовать другие преимущества экономического роста», — отметил Перссон.

Напомним, по данным ООН, порядка 10% выбросов всех парниковых газов на планете приходится на сети по продаже одежды. Создавая моду на новые виды продукции, они поощряют людей отказываться от пригодной, но вышедшей из моды одежды.