Иерусалим, 27 октября, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Власти Израиля ввели ускоренную процедуру прошения о предоставлении убежища гражданам Российской Федерации, об этом 27 октября сообщается на официальном сайте миграционного управления страны.

GeorgeDement Аэропорт имени Бен-Гуриона

Поправки в закон вступают в силу с сегодняшнего дня — 27 октября 2019 года. Причиной тому стал «туризм ради убежища».

«В последние годы мы стали свидетелями нового растущего феномена «туризма ради убежища», в результате которого тысячи иностранных граждан из ряда стран сразу по приезде в Израиль обращались за политическим убежищем с целью получения разрешения на легальное пребывание и права на работу в стране», — говорится в заявлении.

Процедура упрощенного приобретения разрешение на убежище была принята в феврале 2017 года, теперь она распространяется и на граждан России.