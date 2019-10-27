Североуральск, Свердловская область, 27 октября, 2019, 20:19 — ИА Регнум. В Свердловской области детские сады Североуральска не будут работать 28 октября. Об этом говорится на официальном сайте мэрии.

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Также не откроются для детей лагеря дневного пребывания и учреждения дополнительного образования, которые находятся в самом городе и в трёх посёлках.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября лесовоз повредил участок газопровода. Без газа остались более 37 тыс. жителей Североуральска и трёх окрестных посёлков.

Также прекратили работу две котельные, которые функционируют на газовом топливе. Чиновники надеются перевести их на резервное топливо. Тем временем утром 28 октября в городе ожидают минусовую температуру и снег.