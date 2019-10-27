Москва, 27 октября, 2019, 20:04 — ИА Регнум. В Совфеде сомневаются в уничтожении США лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«В данном случае смущает, во-первых, предыстория (аль-Багдади провожали в последний путь уже минимум пять раз) и, во-вторых, понимание того, что противодействие терроризму — это значительно более сложная задача, чем физическое уничтожение его лидеров, даже самых непримиримых», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

По мнению сенатора, решение этой задачи помимо точечных операций подразумевает сопряжение сил в поле, отсечку финансовых источников и противодействие распространению идеологии экстремизма.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и курдов за поддержку в ликвидации лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Россия не располагает достоверными данными об операции, проведенной вооруженными силами США, по ликвидации лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Согласно данным российского ведомства, в течение последних суток, в том числе и 26 октября, удары авиации США или коалиции с воздуха не производились по зоне деэскалации «Идлиб».