В Свердловской области десятки тысяч жителей города Североуральска и пригорода остались без газа. Причиной стала авария — лесовоз протаранил участок газопровода. Остановились две котельные, между тем ночью в городе похолодает до минус трёх градусов, а утром обещают снег. Идут ремонтные работы. Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Читатель 2012] Североуральск

19:47 27.10.2019 Лесовоз повредил газопровод диаметром 426 мм. Это и стало причиной, по которой десятки тысяч человек лишились отопления и газа.

19:49 27.10.2019 Авария произошла вечером 27 октября. В МЧС сигнал о ЧП получили в 18:27 по местному времени.

19:49 27.10.2019 Газопровод повреждён недалеко от посёлка Третий Северный.

19:50 27.10.2019 Об этом: Свердловский город Североуральск остался без газа

19:51 27.10.2019 Без газа остались сам Североуральск, а также три посёлка: Черёмухово, Калья и Третий Северный.

19:52 27.10.2019 Отключение затронуло 2825 жилых домов, в них проживают 37 043 человека.

19:53 27.10.2019 Также по теме: В Североуральске без газа остались более 37 тыс. человек

19:54 27.10.2019 Две работающих на газе котельных оказались обесточены. Одна находится в Североуральске, другая — в Черёмухово.

19:55 27.10.2019 Количество людей, которые остались без отопления, не называется.

19:55 27.10.2019 В администрации города решают вопрос о запуске котельных на резервном топливе.

19:57 27.10.2019 Тем временем население успокоили: угрозы взрыва нет. Повреждённый участок газопровода был перекрыт. Ранее по теме: МЧС о повреждении газопровода на Урале: угрозы взрыва нет

19:58 27.10.2019 Газоснабжение Североуральска могут возобновить к 12:00 по местному времени 28 октября. Об этом: На Урале назван срок возобновления газоснабжения Североуральска

19:59 27.10.2019 А пока жителей города ждёт холодная ночь и ещё более холодное утро.

20:01 27.10.2019 Ночью столбик термометра перешагнёт нулевую отметку. А утром обещают снег. Также читайте: Оставшийся без газа и отопления Североуральск ждёт холодная ночь

20:01 27.10.2019 Придётся ли мёрзнуть гражданам, зависит от возможности запустить обесточенные котельные на резервном топливе.

20:03 27.10.2019 А пока на повреждённом участке идут работы. По данным МЧС, в них задействованы 21 человек и шесть единиц техники. От МЧС участвуют семь человек и привлечено две единицы техники.

20:08 27.10.2019 «Просим сохранять спокойствие. В целях обеспечения безопасности просим закрыть вентиль газа», — призывают в администрации Североуральска.

20:09 27.10.2019 «Так как в связи с аварией увеличится нагрузка на электрическую сеть, при использовании электроприборов просим соблюдать технику безопасности», — обратились к горожанам чиновники.

20:10 27.10.2019 Детские сады Североуральска не будут работать 28 октября. Нет газа и отопления.

20:19 27.10.2019 В Свердловской области детские сады Североуральска не будут работать 28 октября. Об этом говорится на официальном сайте мэрии. Также не откроются для детей лагеря дневного пребывания и учреждения дополнительного образования, которые находятся в самом городе и в трёх посёлках. Подробности в материале: Авария на газопроводе: детсады Североуральска не будут работать 28 октября

20:20 27.10.2019 Авария произошла на газопроводе высокого давления недалеко от шахты №16.

20:20 27.10.2019 Восстановительные работы уже идут, отмечают в мэрии.

20:21 27.10.2019 Горячей воды тоже нет.

20:22 27.10.2019 После окончания работ газ будут пускать поэтапно, сообщает пресс-служба мэрии.

20:25 27.10.2019 За последние год и четыре месяца это вторая крупная авария. В июле 2018 года Североуральск пережил засуху — несколько дней без водопроводной воды.

20:27 27.10.2019 Причиной засухи стал провал грунта, который произошёл в канале реки Калья. Грязная речная вода попала в водозабор. Потребителей пришлось срочно отключать от водоснабжения и прививать от гепатита.

20:31 27.10.2019 Отметим, устранять последствия нынешней аварии несколько дней категорически нельзя. Тысячи людей без газа и отопления, а уже 29 октября столбик термометра окажется ниже — 10 градусов.

20:33 27.10.2019 Газ и отопление нужно вернуть населению не позднее 28 октября, до серьёзных зимних холодов.

20:45 27.10.2019 Поврежденный газопровод [mchs.gov.ru]

20:46 27.10.2019 На сайте Главного управления МЧС России по Свердловской области опубликовано видео восстановительных работ.

21:14 27.10.2019 В соцсетях жители Североуральска радуются уже тому, что хотя бы есть электричество. И советуют теплее укутывать детей.

21:16 27.10.2019 Хуже всего тем, у кого нет электрических плит, чайников и кофеварок. Холодным утром 28 октября им придётся идти на работу без чая/кофе… Вообще ничего не сварить, не разогреть.

21:19 27.10.2019 Также горожане удивляются, почему нет резервной котельной. Действительно: если бы газопровод оказался повреждён в трескучий мороз, ситуация была бы гораздо хуже.

21:21 27.10.2019 Некоторые жители успокаивают земляков, просят не паниковать. Восстановительные работы уже идут, скоро снова будут и газ, и отопление.

21:22 27.10.2019 По неофициальным данным, водитель лесовоза не рассчитал габаритов. Что и стало причиной аварии.

21:46 27.10.2019 Восстановительные работы продолжаются. Очередная официальная информация от администрации Североуральска будет не раньше утра 28 октября.

21:47 27.10.2019 Реакции прокуратуры и следственных органов пока нет.

21:52 27.10.2019 Также пока нет комментариев представителей правительства Свердловской области. Впрочем, это не означает, что руководство региона не проинформировано о ЧП и не принимает должных мер по скорейшему возобновлению газоснабжения.

21:53 27.10.2019 ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.

07:31 По данным на сейчас, официальной информации пока нет. Видимо, работы идут.

07:32 В социальных сетях тоже тишина.

07:33 Напомним, что детские сады сегодня не работают.

07:34 Две котельные из-за аварии на газопроводе остались без газа. Тысячи людей — без отопления.

07:41 До восстановления подачи газа городские чиновники собирались обеспечивать работу котельных с помощью резервного топлива. Видимо, речь идёт о мазуте.

07:41 Поврежденная труба газопровода [(cc) firepress66]

07:42 Сейчас в Североуральске минус 1 градус. К вечеру похолодает до минус 5.

07:47 Немного о Североуральске. Он был основан в 1758 году. Непосредственно в черте города проживают около 26 тыс. человек.

07:49 До 1944 года этот населённый пункт был посёлком Петропавловским.

07:51 Здесь находится главная рудная база советского алюминия — Севуралбокситруда.

07:54 Василий Матюшенко возглавляет Североуральск с осени 2017 года. При нём город пережил водный коллапс июля 2018-го.

07:57 Правда, в период водного коллапса мэр оказался в отпуске. Об этом: Североуральск без питьевой воды, мэр — в отпуске

07:58 В ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев, который потребовал срочно возобновить водоснабжение.

08:00 Также глава региона пообещал разобраться и в причинах ЧП, и с городскими чиновниками. Также читайте: «Будем разбираться»: свердловский губернатор о ситуации в Североуральске

08:04 Выступление свердловского губернатора Евгения Куйвашева [екатеринбург.рф]

08:29 Прокуратура начала проверку по факту повреждения газопровода.

08:31 Прокурор г. Североуральска Егор Корнилов принял участие в заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Североуральского городского округа. По данному факту прокуратурой города с выездом на место организована проверка. Сотрудниками прокуратуры запрошена информация в ресурсоснабжающих организациях (АО «ГАЗЭКС», МУП «Комэнергоресурс») о принадлежности газовой трубы и о принимаемых мерах по устранению аварии.

08:32 На месте происшествия работают специалисты газовой службы АО «ГАЗЭКС», ресурсоснабжающей организации МУП «Комэнергоресурс» и оперативная группа МЧС. Ремонтно-восстановительные работы трубопровода ведутся в круглосуточном режиме.

08:33 Запуск газа жителям домов планируется осуществлять поэтапно в течение трёх дней после опрессовки систем газоснабжения.

08:37 В свердловском Североуральске оставшиеся без газа дома получат «голубое топливо» вновь в течение трёх дней. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Об этом: Жители Североуральска получат газ в течение трёх дней

08:41 На 10:00 по местному времени (08:00 мск) аварийно-восстановительные работы на повреждённом участке газопровода в Североуральске продолжаются.

08:41 Восстановить газоснабжение обещают уже к 13:00, а не к 12:00, как прежде.

08:47 На Урале организовано проведение надзорных мероприятий в связи с аварией на газопроводе высокого давления в Североуральске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Читайте также: На Урале после аварии на газопроводе в Североуральске началась проверка

08:49 В свердловском Североуральске газоснабжение восстановят примерно в 13:00 по местному времени (11:00 мск). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. 27 октября не исключалось, что работы будут закончены к 12:00 по местному времени. Подробности в материале: Назван новый срок восстановления газоснабжения Североуральска

08:59 Газ [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

09:13 Жители свердловского Североуральска снова получат отопление и горячую воду в 16:00 по местному времени 28 октября (14:00 мск). Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В районе в 11:00 по местному времени на котельную планировалось возобновить подачу газа. К 16:00 горячее водоснабжение и теплоснабжение обещают возобновить в полном объёме. Читайте подробнее: Жителям Североуральска вернут отопление в ближайшие часы

09:15 Сейчас идёт сварка второго стыка трубы газопровода диаметром 426 мм., отмечают в пресс-службе мэрии

09:26 Жители свердловского Североуральска заплатят за отопление и горячую воду меньше из-за аварии на газопроводе. Им будет проведён перерасчёт, сообщает пресс-служба мэрии. Те собственники жилья, которые не имеют счётчиков учёта потребления ресурсов, получат перерасчёт по нормативу. Граждане, в чьих квартирах стоят приборы учёта, заплатят по счётчику. Подробности в материале: Жителям Североуральска пересчитают плату за отопление и горячую воду

09:35 Жители свердловского Североуральска снова начнут получать газ 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас на газопроводе идут восстановительные работы. К 13:00 по местному времени 28 октября их планируется завершить. График возобновления газоснабжения будет доведён до горожан позднее. Читайте также: Газ начнут возвращать жителям Североуральска 29 октября

09:44 В свердловском городе Североуральске завершают работы по восстановлению повреждённого лесовозом участка газопровода. Первыми газ получат котельные и промышленные предприятия, сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС». Затем начнётся процесс возобновления подачи газа в жилые дома. Но перед этим нужно будет провести опрессовки и продувку системы, а также убедиться в том, что они безопасны для подачи газа. Читайте также: В Североуральске назвали объекты, которые первыми получат газ

09:49 В Североуральске восстановлено теплоснабжение жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Подробности в материале: В Североуральске восстановили теплоснабжение после аварии на газопроводе

09:51 Ростехнадзор проинформирован о повреждении в свердловском Североуральске участка магистрального газопровода. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС», в зоне обслуживания которой находится этот объект. Также создана комиссия в самом АО «ГАЗЭКС». Идёт расследование причин ЧП. Подробности в материале: Об аварии на газопроводе в Североуральске уведомлен Ростехнадзор

10:07 В Североуральске жителей города предупредили о предстоящей днём и вечером 28 октября непогоде. В пресс-службе мэрии сообщили, что ожидается усиление вера до 25 метров в секунду, сильный и мокрый снег и его налипание на провода. Читайте также: В свердловском Североуральске предупредили о сильном ветре и мокром снеге

10:16 В Североуральске стартовали работы по пуску газа, сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».

10:17 Снегопад

10:19 Восстановительные работы окончены.

10:24 В свердловском Североуральске окончены работы по восстановлению повреждённого участка газопровода. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС». Сейчас начинается поэтапный пуск газа. Первыми его получат котельные. Об этом: В Североуральске восстановили повреждённый участок газопровода

10:36 В свердловском Североуральске сотрудники АО «ГАЗЭКС» начали работы по пуску газа в котельные. Об этом сообщает пресс-служба компании. Котельные первыми получат газ. Затем «голубое топливо» придёт на промышленные предприятия. После этого начнут подключать жилые дома. Читайте подробнее: В Североуральске начали работы по пуску газа

11:00 В свердловском Североуральске участок газопровода оказался повреждён расправленной стрелой лесовоза. Подробности в материале: В Североуральске объяснили, как лесовоз протаранил газопровод

11:36 К работам по восстановлению газоснабжения жилых домов Североуральска и посёлков привлечены дополнительные бригады специалистов газовой службы, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

11:36 Формируется поадресный график пуска газа в жилые дома.

11:37 Этот график будет опубликован на сайте администрации города.

11:51 Ситуация в оставшемся без газа Североуральске находится на личном контроле свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Об этом сообщает областной департамент информполитики. Чиновники мэрии, министерства энергетики и ЖКХ, а также сотрудники газовых служб прилагают усилия к тому, чтобы процесс возобновления газоснабжения прошёл максимально быстро и с минимальными неудобствами для горожан, отмечает глава областного минЖКХ Николай Смирнов. Читайте подробнее: Свердловский губернатор контролирует ситуацию в аварийном Североуральске

11:56 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступает на выставке «Дорога-2019». Екатеринбург [midural.ru]

13:16 Авария устранена. В жилой сектор возвращаются горячая вода и отопление.

13:18 Котельные получили газ, сообщает пресс-служба ГАЗЭКС.

13:19 Также газ подан на промышленные предприятия.

13:19 28 октября газ вернут частному сектору, в котором он необходим жителям для отопления.

13:20 Затем газ вернут в многоквартирные жилые дома.

13:21 Ситуация находится под контролем администрации Североуральского городского округа, правительства Свердловской области и руководства АО «ГАЗЭКС».

13:23 Газовики отмечают, что запуск газа в многоквартирные дома наиболее трудоёмкий.

13:23 Граждане должны будут дать специалистам доступ к газоиспользующему оборудованию.

13:24 Напомним, что всего на возобновление газоснабжения потребителей уйдёт примерно три дня.