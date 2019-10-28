Свердловский Североуральск замерзает без газа и отопления: все новости
В Свердловской области десятки тысяч жителей города Североуральска и пригорода остались без газа. Причиной стала авария — лесовоз протаранил участок газопровода. Остановились две котельные, между тем ночью в городе похолодает до минус трёх градусов, а утром обещают снег.
Идут ремонтные работы. Все новости — в трансляции ИА REGNUM.
Лесовоз повредил газопровод диаметром 426 мм. Это и стало причиной, по которой десятки тысяч человек лишились отопления и газа.
Авария произошла вечером 27 октября. В МЧС сигнал о ЧП получили в 18:27 по местному времени.
Газопровод повреждён недалеко от посёлка Третий Северный.
Без газа остались сам Североуральск, а также три посёлка: Черёмухово, Калья и Третий Северный.
Отключение затронуло 2825 жилых домов, в них проживают 37 043 человека.
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Две работающих на газе котельных оказались обесточены. Одна находится в Североуральске, другая — в Черёмухово.
Количество людей, которые остались без отопления, не называется.
В администрации города решают вопрос о запуске котельных на резервном топливе.
Тем временем население успокоили: угрозы взрыва нет. Повреждённый участок газопровода был перекрыт.
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Газоснабжение Североуральска могут возобновить к 12:00 по местному времени 28 октября.
Об этом: На Урале назван срок возобновления газоснабжения Североуральска
А пока жителей города ждёт холодная ночь и ещё более холодное утро.
Ночью столбик термометра перешагнёт нулевую отметку. А утром обещают снег.
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Придётся ли мёрзнуть гражданам, зависит от возможности запустить обесточенные котельные на резервном топливе.
А пока на повреждённом участке идут работы. По данным МЧС, в них задействованы 21 человек и шесть единиц техники. От МЧС участвуют семь человек и привлечено две единицы техники.
«Просим сохранять спокойствие. В целях обеспечения безопасности просим закрыть вентиль газа», — призывают в администрации Североуральска.
«Так как в связи с аварией увеличится нагрузка на электрическую сеть, при использовании электроприборов просим соблюдать технику безопасности», — обратились к горожанам чиновники.
Детские сады Североуральска не будут работать 28 октября. Нет газа и отопления.
В Свердловской области детские сады Североуральска не будут работать 28 октября. Об этом говорится на официальном сайте мэрии.
Также не откроются для детей лагеря дневного пребывания и учреждения дополнительного образования, которые находятся в самом городе и в трёх посёлках.
Подробности в материале: Авария на газопроводе: детсады Североуральска не будут работать 28 октября
Авария произошла на газопроводе высокого давления недалеко от шахты №16.
Восстановительные работы уже идут, отмечают в мэрии.
Горячей воды тоже нет.
После окончания работ газ будут пускать поэтапно, сообщает пресс-служба мэрии.
За последние год и четыре месяца это вторая крупная авария. В июле 2018 года Североуральск пережил засуху — несколько дней без водопроводной воды.
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Причиной засухи стал провал грунта, который произошёл в канале реки Калья. Грязная речная вода попала в водозабор. Потребителей пришлось срочно отключать от водоснабжения и прививать от гепатита.
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Отметим, устранять последствия нынешней аварии несколько дней категорически нельзя. Тысячи людей без газа и отопления, а уже 29 октября столбик термометра окажется ниже — 10 градусов.
Газ и отопление нужно вернуть населению не позднее 28 октября, до серьёзных зимних холодов.
На сайте Главного управления МЧС России по Свердловской области опубликовано видео восстановительных работ.
В соцсетях жители Североуральска радуются уже тому, что хотя бы есть электричество. И советуют теплее укутывать детей.
Хуже всего тем, у кого нет электрических плит, чайников и кофеварок. Холодным утром 28 октября им придётся идти на работу без чая/кофе… Вообще ничего не сварить, не разогреть.
Также горожане удивляются, почему нет резервной котельной. Действительно: если бы газопровод оказался повреждён в трескучий мороз, ситуация была бы гораздо хуже.
Некоторые жители успокаивают земляков, просят не паниковать. Восстановительные работы уже идут, скоро снова будут и газ, и отопление.
По неофициальным данным, водитель лесовоза не рассчитал габаритов. Что и стало причиной аварии.
Восстановительные работы продолжаются. Очередная официальная информация от администрации Североуральска будет не раньше утра 28 октября.
Реакции прокуратуры и следственных органов пока нет.
Также пока нет комментариев представителей правительства Свердловской области. Впрочем, это не означает, что руководство региона не проинформировано о ЧП и не принимает должных мер по скорейшему возобновлению газоснабжения.
ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.
По данным на сейчас, официальной информации пока нет. Видимо, работы идут.
В социальных сетях тоже тишина.
Напомним, что детские сады сегодня не работают.
Две котельные из-за аварии на газопроводе остались без газа. Тысячи людей — без отопления.
До восстановления подачи газа городские чиновники собирались обеспечивать работу котельных с помощью резервного топлива. Видимо, речь идёт о мазуте.
Сейчас в Североуральске минус 1 градус. К вечеру похолодает до минус 5.
Немного о Североуральске. Он был основан в 1758 году. Непосредственно в черте города проживают около 26 тыс. человек.
До 1944 года этот населённый пункт был посёлком Петропавловским.
Здесь находится главная рудная база советского алюминия — Севуралбокситруда.
Василий Матюшенко возглавляет Североуральск с осени 2017 года. При нём город пережил водный коллапс июля 2018-го.
Правда, в период водного коллапса мэр оказался в отпуске.
В ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев, который потребовал срочно возобновить водоснабжение.
Также глава региона пообещал разобраться и в причинах ЧП, и с городскими чиновниками.
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Прокуратура начала проверку по факту повреждения газопровода.
Прокурор г. Североуральска Егор Корнилов принял участие в заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Североуральского городского округа.
По данному факту прокуратурой города с выездом на место организована проверка. Сотрудниками прокуратуры запрошена информация в ресурсоснабжающих организациях (АО «ГАЗЭКС», МУП «Комэнергоресурс») о принадлежности газовой трубы и о принимаемых мерах по устранению аварии.
На месте происшествия работают специалисты газовой службы АО «ГАЗЭКС», ресурсоснабжающей организации МУП «Комэнергоресурс» и оперативная группа МЧС. Ремонтно-восстановительные работы трубопровода ведутся в круглосуточном режиме.
Запуск газа жителям домов планируется осуществлять поэтапно в течение трёх дней после опрессовки систем газоснабжения.
В свердловском Североуральске оставшиеся без газа дома получат «голубое топливо» вновь в течение трёх дней. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Об этом: Жители Североуральска получат газ в течение трёх дней
На 10:00 по местному времени (08:00 мск) аварийно-восстановительные работы на повреждённом участке газопровода в Североуральске продолжаются.
Восстановить газоснабжение обещают уже к 13:00, а не к 12:00, как прежде.
На Урале организовано проведение надзорных мероприятий в связи с аварией на газопроводе высокого давления в Североуральске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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В свердловском Североуральске газоснабжение восстановят примерно в 13:00 по местному времени (11:00 мск). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
27 октября не исключалось, что работы будут закончены к 12:00 по местному времени.
Подробности в материале: Назван новый срок восстановления газоснабжения Североуральска
Жители свердловского Североуральска снова получат отопление и горячую воду в 16:00 по местному времени 28 октября (14:00 мск). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В районе в 11:00 по местному времени на котельную планировалось возобновить подачу газа. К 16:00 горячее водоснабжение и теплоснабжение обещают возобновить в полном объёме.
Читайте подробнее: Жителям Североуральска вернут отопление в ближайшие часы
Сейчас идёт сварка второго стыка трубы газопровода диаметром 426 мм., отмечают в пресс-службе мэрии
Жители свердловского Североуральска заплатят за отопление и горячую воду меньше из-за аварии на газопроводе. Им будет проведён перерасчёт, сообщает пресс-служба мэрии.
Те собственники жилья, которые не имеют счётчиков учёта потребления ресурсов, получат перерасчёт по нормативу. Граждане, в чьих квартирах стоят приборы учёта, заплатят по счётчику.
Подробности в материале: Жителям Североуральска пересчитают плату за отопление и горячую воду
Жители свердловского Североуральска снова начнут получать газ 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас на газопроводе идут восстановительные работы. К 13:00 по местному времени 28 октября их планируется завершить. График возобновления газоснабжения будет доведён до горожан позднее.
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В свердловском городе Североуральске завершают работы по восстановлению повреждённого лесовозом участка газопровода. Первыми газ получат котельные и промышленные предприятия, сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».
Затем начнётся процесс возобновления подачи газа в жилые дома. Но перед этим нужно будет провести опрессовки и продувку системы, а также убедиться в том, что они безопасны для подачи газа.
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В Североуральске восстановлено теплоснабжение жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Подробности в материале: В Североуральске восстановили теплоснабжение после аварии на газопроводе
Ростехнадзор проинформирован о повреждении в свердловском Североуральске участка магистрального газопровода. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС», в зоне обслуживания которой находится этот объект.
Также создана комиссия в самом АО «ГАЗЭКС». Идёт расследование причин ЧП.
Подробности в материале: Об аварии на газопроводе в Североуральске уведомлен Ростехнадзор
В Североуральске жителей города предупредили о предстоящей днём и вечером 28 октября непогоде. В пресс-службе мэрии сообщили, что ожидается усиление вера до 25 метров в секунду, сильный и мокрый снег и его налипание на провода.
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В Североуральске стартовали работы по пуску газа, сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».
Восстановительные работы окончены.
В свердловском Североуральске окончены работы по восстановлению повреждённого участка газопровода. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».
Сейчас начинается поэтапный пуск газа. Первыми его получат котельные.
Об этом: В Североуральске восстановили повреждённый участок газопровода
В свердловском Североуральске сотрудники АО «ГАЗЭКС» начали работы по пуску газа в котельные. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Котельные первыми получат газ. Затем «голубое топливо» придёт на промышленные предприятия. После этого начнут подключать жилые дома.
Читайте подробнее: В Североуральске начали работы по пуску газа
В свердловском Североуральске участок газопровода оказался повреждён расправленной стрелой лесовоза.
Подробности в материале: В Североуральске объяснили, как лесовоз протаранил газопровод
К работам по восстановлению газоснабжения жилых домов Североуральска и посёлков привлечены дополнительные бригады специалистов газовой службы, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Формируется поадресный график пуска газа в жилые дома.
Этот график будет опубликован на сайте администрации города.
Ситуация в оставшемся без газа Североуральске находится на личном контроле свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
Чиновники мэрии, министерства энергетики и ЖКХ, а также сотрудники газовых служб прилагают усилия к тому, чтобы процесс возобновления газоснабжения прошёл максимально быстро и с минимальными неудобствами для горожан, отмечает глава областного минЖКХ Николай Смирнов.
Читайте подробнее: Свердловский губернатор контролирует ситуацию в аварийном Североуральске
Авария устранена. В жилой сектор возвращаются горячая вода и отопление.
Котельные получили газ, сообщает пресс-служба ГАЗЭКС.
Также газ подан на промышленные предприятия.
28 октября газ вернут частному сектору, в котором он необходим жителям для отопления.
Затем газ вернут в многоквартирные жилые дома.
Ситуация находится под контролем администрации Североуральского городского округа, правительства Свердловской области и руководства АО «ГАЗЭКС».
Газовики отмечают, что запуск газа в многоквартирные дома наиболее трудоёмкий.
Граждане должны будут дать специалистам доступ к газоиспользующему оборудованию.
Напомним, что всего на возобновление газоснабжения потребителей уйдёт примерно три дня.
В свердловском Североуральске после аварии на газопроводе газ первыми получили промышленные объекты и котельные. Об этом сообщает пресс-служба АО «ГАЗЭКС».
28 октября «голубое топливо» также поступит в частный сектор. В таких домах его используют для отопления, поэтому оно жизненно необходимо. Что касается многоквартирных домов, им вернут газ последним.
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