Москва, 27 октября, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В Москве вечером 27 октября с сохранением ночью 28 октября ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, в Московской области — до 23 м/с. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Ветер

В ведомстве предупредили, что, по данным специалистов Росгидромета, «27 октября с 17:00 с сохранением ночью 28 октября в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с».

В связи с неблагоприятными погодными условиями необходимо быть осторожным и соблюдать меры безопасности, избегать нахождения на улице, если это не представляется возможным, то не находиться вблизи от рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», — напомнили горожанам в МЧС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр России сообщал, что с понедельника, 28 октября, в столичный регион придет резкое похолодание, после теплых выходных дней 26−27 октября.