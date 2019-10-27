Вашингтон, 27 октября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Студия Warner Bros перенесла дату выхода полнометражного фильма «Том и Джерри» с апреля 2021 года на 23 декабря 2020 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из м∕ф «Том и Джерри». Реж. Уильям Ханна, Джозеф Барбера. 1948-1956. США Диверсия

Издание предполагает, что скорее всего киностудия прежнюю дату премьеры «Тома и Джерри» займет под выход нового фильма, название которого еще пока остается тайной.

История в новой киноленте будет повествовать о том, как кота Тома и мышь Джерри выгнали из дома и они переехали жить в элитный нью-йоркский отель, в котором ленивый работник потеряет работу, если не сможет выселить Джерри, так как надоедливый мышонок может сорвать весьма дорогостоящую свадьбу. Тогда за дело изгнания грызуна снова придется взяться коту-пианисту Тому.

Напомним, история мультфильма «Том и Джерри» началась еще в 1940 году. Семь короткометражек, выпущенных MGM, завоевали кинопремию «Оскар» с 1943 по 1953 год. Впервые полнометражный фильм про борьбу мультипликационной пары был снят в 1993 году.