Москва, 27 октября, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Сказочная история «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли собрала в российском прокате свыше 1 млрд 100 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Цитата из кф «Малефисента: Владычица тьмы». реж. Хоаким Роннинг. 2019. США, Великобритания Анджелина Джоли в роли Малефисенты

За 11 дней проката в России фантастическая кинолента режиссера Хоакима Роннинга набрала более 1 млн 114 тыс. рублей. Согласно данным автоматизированной системы фильм посмотрели уже порядка 3 млн 500 тыс. человек.

Напомним, фильм кинокомпании Disney повествует о приключениях сказочной чародейки Малефисенты, которая вынуждена выйти из своего волшебного лесного царства, чтобы встретиться с людьми.